Україна може отримати додаткову військову допомогу від ЄС, фото: X/SecGenNATO

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У Брюсселі сьогодні, 18 лютого, посли країн Євросоюзу обговорять надання Україні «найближчим часом» у цьому році додаткової військової допомоги на суму 5 млрд євро.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на проект документа, з яким виданню вдалося ознайомитися.

За інформацією видання, що ЄС прагне надати:

1,5 млн артилерійських боєприпасів великого калібру;

системи протиповітряної оборони;

високоточні ракети великої дальності;

безпілотники;

підтримку відновлення бригад ЗСУ (ідеться про навчання і спорядження військовослужбовців).

Рішення, яке обговорюється, передбачає досягнення цілей «частково шляхом спрямування подальшої підтримки оборонно-промислового комплексу України, включно з відповідними ініціативами, що об'єднують оборонну промисловість ЄС та України», — зазначає видання.

У Євросоюзі також нагадують, що від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС надав Україна допомоги на 134,5 млрд євро, зокрема військової допомоги на 48,5 млрд євро.

Євросоюз надаватиме Україні військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно, — вказано в проекті тексту рішення.

Джерело: «Радіо Свобода»