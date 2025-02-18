Кремль запропонував адміністрації Трампа угоду щодо російських природних ресурсів

https://racurs.ua/ua/n204155-kreml-zaproponuvav-trampu-ugodu-schodo-rosiyskyh-pryrodnyh-resursiv.html

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Кремль запропонував адміністрації США угоду щодо російських природних ресурсів.

За словами глави Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, американські нафтові компанії можуть повернутися в країну. Крім цього, він заявив, що росія зацікавлена у спільних із США проєктах в Арктиці.

Він зазначив, що у великих американських нафтових компаній в росії був «дуже успішний бізнес», а від санкцій проти країни вони нібито втратили 300 млрд дол.

Це була позитивна, конструктивна розмова на хороших тонах, — так спецпосланець Стів Віткофф розповів про перемовини з делегацією рф в Саудівській Аравії. Після них американська сторона поговорила із журналістами.

Поступки для врегулювання конфлікту в Україні мають зробити всі сторони, — відповів Марко Рубіо на запитання про скасування санкцій Заходу проти рф.

США і рф домовилися відновити колишню чисельність персоналу посольств у Вашингтоні та Москві.

США націлені на остаточне, а не тимчасове вирішення української проблеми, прагнуть діяти швидко.

Трамп бажає завершити конфлікт в Україні справедливо і не допустити його відновлення через два-три роки.

ЄС в якийсь момент повинен опинитися за столом переговорів, оскільки вводив санкції проти росії.

США та росія вважають, що президентські вибори в Україні мають стати частиною плану мирного врегулювання війни. Трамп, мовляв, не вірить у можливість переобрання Зеленського, пише журналістка Fox News.

План врегулювання війни, який нібито пропонують США і росія, передбачає припинення вогню, вибори в Україні і лише потім — підписання остаточної угоди.

Поки в Ер-Ріяді йшли переговори, МЗС рф висунуло нові вимоги: НАТО має скасувати заяву Бухарестського саміту-2008, в якій було проголошено курс України (і Грузії) на вступ до НАТО, пише Reuters.