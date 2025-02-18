Зеленський: До переговорів треба залучити Україну, ЄС, Велику Британію і Туреччину

https://racurs.ua/ua/n204157-zelenskyy-do-peregovoriv-treba-zaluchyty-ukrayinu-ies-velyku-brytaniu-i-turechchynu.html

Ракурс

Україна, ЄС, Велика Британія і Туреччина мають бути залучені до переговорів про завершення війни та розробки гарантій безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конфренції в Анкарі після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом.

І додав, що переговори не можуть вестися за спинами головних українських партнерів, зокрема це стосується Туреччини.

Нагадаємо, росія і США 18 лютого провели в Саудівській Аравії переговори про Україну, а як їхній результат запропонували триступеневий мирний план, який передбачає припинення вогню, вибори в Україні та підписання остаточної угоди.

Зеленський переніс візит у Саудівську Аравію, який мав відбутися 19 лютого.

10 березня я буду з офіційним візитом в Саудівській Аравії, — сказав Зеленський.

Президент також додав, що очікує представників США у Києві.