Президент України Володимир Зеленський назвав три основні принципи справедливого миру

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Президент України Володимир Зеленський назвав три основні принципи справедливого миру.

Як сказав Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини, зараз на полі бою не переможе жодна зі сторін, тому перехід до дипломатії має бути, але має призвести до справедливого миру.

За його словами, передусім має бути відбутися обмін полоненими.

По-друге, Україна має отримати сильні гарантії безпеки. Зеленський вкотре повторив, що це могло б бути членство в НАТО, але США та низка європейський країн це не підтримують. Тож залишаються — сильна українська армія та присутність іноземного контингенту в Україні.

Крім цього, наголосив президенти, Україна не визнає юридично окуповані рф території.

Президент пригадав ультиматум, який путін поставив на початку повномасштабної війни: зменшення кількості ЗСУ, визнання т.о. територій України територією рф та встановлення контрольованої кремлем влади.

Якщо ми в найскладніший момент не пішли на це, звідки таке відчуття, що зараз ми на це підемо? — сказав Зеленський.

США та рф на переговорах в Ер-Ріяді нібито запропонували триетапний мирний план, повідомили у Fox News.

Він передбачає припинення вогню, вибори в Україні і підписання остаточної угоди, пише видання посилаючись на свої джерела, додаючи, що Вашингтон та росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для успіху процесу врегулювання.