США і рф не хотіли, щоб українці були на переговорах у Саудівській Аравії

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США і рф не хотіли, щоб українці були на переговорах у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє 18 лютого Bloomberg із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський несподівано скасував свій візит до Саудівської Аравії.

Зеленський перебував у Туреччині в рамках регіонального турне, прагнучи заручитися міжнародною підтримкою. У середу він планував вирушити до столиці Саудівської Аравії, сподіваючись почути від наслідного принца Мухаммеда бін Салмана інформацію про переговори між США та росією.

Я не хочу збігів. Я не поїду до Саудівської Аравії. Ми хочемо закінчити війну більше, ніж будь-хто інший, ми хочемо, щоб це було зроблено справедливим шляхом, а не за нашою спиною, — сказав Зеленський після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, підтвердивши своє розчарування тим, що його не запросили на американо-російську зустріч.

Той факт, що лідер, якого в усьому світі шанують за те, що він кинув виклик російському вторгненню в лютому 2022 року, звернувся до посередника з проханням про переговори, які можуть вплинути на виживання його нації, підкреслює сейсмічний зсув в американській дипломатії після того, як Дональд Трамп розмовляв з владіміром путіним минулого тижня.

Принц Мохаммед хотів, щоб Зеленський був представлений на переговорах, але і американці, і росіяни наполягали на тому, що хочуть зустрітися без українців, повідомляє людина, обізнана з підготовкою Саудівської Аравії.

За словами співрозмовника, МБС, як називають фактичного правителя Саудівської Аравії, планує поінформувати українського президента про роль королівства у скликанні переговорів, а також про свої дискусії з російськими та американськими офіційними особами, але попросив не називати його ім’я, оскільки це питання є делікатним.

Попередник Рубіо на посаді головного американського дипломата Ентоні Блінкен дав зрозуміти, наскільки серйозною може бути ця дипломатична образа, роздумами про те, як проходять переговори на високому рівні на минулорічній Мюнхенській конференції з безпеки.

Якщо ви не за столом у міжнародній системі, ви опинитеся в меню, — зауважив тодішній держсекретар.

Телефонна розмова Трампа з путіним минулого тижня і перспектива зустрічі на вищому рівні між ними свідчить про запаморочливу швидкість, з якою нова адміністрація США намагається досягти угоди про припинення війни.

Разом з європейськими лідерами, шокованими подіями, що розгортаються, Зеленський шукає способи вплинути на Трампа і уникнути угоди «бери або йди», яка ризикує відштовхнути найбільшого військового союзника України, якщо він відхилить ультиматум.

Україна «нічого не знала» про зустріч в Ер-Ріяді, заявив Зеленський в Абу-Дабі.

Ми не можемо визнавати що-небудь або будь-які угоди про нас без нас.

Зеленський очікує, що посол Трампа з питань України та росії Кіт Келлог відвідає Київ пізніше цього тижня, і сказав, що планує взяти його на фронт, щоб побачити ситуацію на власні очі.

Думаю, він не відмовиться. Для нас важливо, щоб він все зрозумів і доніс це до Білого дому, — сказав Зеленський.

До зустрічі в Ер-Ріяді Зеленський стверджував, що США, Україна і Європа повинні узгодити позицію між собою, а потім говорити з росією. Хоча Трамп запросив його на переговори до Вашингтона, дата не була оголошена.

Після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський заявив у вівторок, що вони «поділяють спільне бачення» щодо необхідності забезпечення надійних гарантій безпеки для України. Будь-які інші кроки, такі як крихке перемир’я, будуть «прелюдією до нової російської війни проти України або інших європейських країн», сказав український лідер.

Зараз перед президентом України стоїть, мабуть, найскладніший виклик — не допустити розподілу між Трампом і путіним, який може поставити Україну перед жорстоким вибором: проковтнути неприйнятну угоду або боротися далі без підтримки США.