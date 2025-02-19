Сизранський НПЗ горить після атаки БпЛА. Фото: соцмережі

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Ракурс

Самарська область росії була атакована безпілотниками у ніч на середу, 19 лютого.

Невідомі безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод, який входить до групи нафтопереробних заводів «Роснефть». О 2.45 за місцевим часом в регіоні прогриміли щонайменше три вибухи в районі НПЗ. Про атаку повідомили губернатор Самарської області В’ячеслав Федоріщев та місцеві Telegram-канали.

Місцеві пабліки поширили в мережі фото та відео пожежі, яка спалахнула на підприємстві внаслідок влучання БпЛА.

Як відомо, Сизранський нафтопереробний завод має потужність переробки 8,9 млн т нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у росії. Підприємство виготовляє паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту «Євро-5» й переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

Нагадаємо, 17 лютого безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї російської федерації. У районі підприємства виникла пожежа.