Кіт Келлог прибув до Києва. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n204173-specpredstavnyk-trampa-kellog-prybuv-do-kyieva-video.html

Ракурс

Спецпредставник США з питань росії та України Кіт Келлог 19 лютого прибув до Києва.

На столичному вокзалі Келлога зустріла посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Спецпредставник Дональда Трампа зробив невелику заяву. Про це повідомило «Суспільне».

Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо, — зазначив він.

Келлог додав, що його візит до української столиці «це шанс провести хороші потенційні переговори».

Днями президент України Володимир Зеленський анонсував, що Келлог має приїхати до Києва 20 лютого. Глава держави хотів, щоб американський посадовець поїхав з ним на фронт.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції Келлог пообіцяв протягом наступних 180 днів залучити всі сторони для досягнення миру в Україні. Він припустив, що досягнення сталого миру можливе менше чим за рік.

Джерело: «Суспільне»