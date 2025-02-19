Автоматизована система управління військами «ДЗВІН-АС». Фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n204183-vykryto-masshtabnu-shemu-rozkradannya-koshtiv-na-systemu-dzvin-nabu.html

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НАБУ і САП повідомляють про викриття масштабної корупційної схеми у сфері оборони, через яку, за інформацією правоохоронців, держава втратила 246 млн грн.

Йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «ДЗВІН», — повідомила сьогодні, 19 лютого, прес-служба НАБУ.

Зазначається, що серед підозрюваних:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

екс-начальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;

екс-начальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства — головний виконавець контракту.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За даними слідства:

у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення;

за чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 млн грн;

без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з 4 до 12, що спричинило додаткові витрати на коригування документації — 115 млн грн.

Як з’ясували НАБУ і САП, розроблена система зовсім не відповідала технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами. Ба більше, частина програмного забезпечення взагалі не використовується. Із закладених 200 інформаційно-розрахункових задач насправді реалізували усього 10, — розповіли в НАБУ.

Зазначається, що під час слідства, детективи і прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню:

причетні до схеми особи почали приховувати ключову документацію щодо фінансування та розробки проекту;

також після початку розслідування вони пришвидшили роботу та навіть безкоштовно модернізували систему, намагаючись зробити її більш схожою на початковий задум. Однак через фундаментальні помилки в архітектурі доопрацювання системи «ДЗВІН» є неможливим.

У НАБУ зазначили, що попри очевидні недоліки наприкінці 2022 року система «ДЗВІН» була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ.

Тоді про підписання указу про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР «Дзвін-АС») на своїй Фейсбук-сторінці повідомляв міністр оборони Олексій Резніков.

А вже у 2024 році, замість усунення недоліків або відмови від неефективного рішення, на «ДЗВІН» планували виділити додаткове фінансування. Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх, — розповіли в НАБУ.

Варто додати, що видання Bihus.info ще у 2021 році опублікувало розслідування щодо проблем з системою «Дзвін».