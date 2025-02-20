Слова Трампа про Україну та його конфлікт із Зеленським шокували багатьох республіканців

https://racurs.ua/ua/n204199-slova-trampa-pro-ukrayinu-ta-yogo-konflikt-iz-zelenskym-shokuvaly-bagatoh-respublikanciv.html

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Президент США перевернув відносини з Україною на 180 градусів і напав з важкими звинуваченнями на президента Володимира Зеленського. Про владміра путіна Дональд Трамп не сказав жодного поганого слова. Цей розворот американської політики зустрічає протидію в його партії.

Республіканці, які пам’ятають епоху Рейгана та закінчення Холодної війни, піддали Трампа різкій критиці. Вони побоюються, що його кроки ставлять під загрозу трансатлантичний альянс, який проіснував 75 ​​років.

Мене нудить від того, що зараз відбувається, — сказав Кен Адельман, колишній посол США в ООН, який був присутній на трьох зустрічах Рейгана з Михайлом Горбачовим. За його словами, замість «знесіть цей мур, пане Горбачов» при Трампі ми бачимо «Ви можете робити все, що хочете, пане путін».

Екс-конгресвумен Ліз Чейні, відома як критик Трампа, також різка у своїх судженнях:

Трамп — з його прихильністю до Путіна, розворотом від України та брехнею про історію — це антитеза всьому, за що виступав Рональд Рейган!

На думку Білла Крістола, колишнього чиновника в адміністрації Рейгана та Буша, Рейган сказав би:

НАТО та участь США в Європі зберігають мир у Європі вже 80 років. Нерозумно і безрозсудно ставити це під загрозу. І заради чого? Щоб порозумітися з путіним?

Колишній віце-президент Трампа Майк Пенс написав у X:

Пан президент, Україна не розпочинала цю війну. росія розпочала неспровоковане та жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Шлях до світу має бути заснований на правді.

Колишній радник Трампа Джон Болтон звинувачує свого колишнього боса в тому, що той уже «капітулював» перед путіним під час мирних переговорів.