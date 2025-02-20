Америка Трампа — тепер союзник путіна

https://racurs.ua/ua/n204202-ameryka-trampa-teper-souznyk-putina-politico.html

Ракурс

Європа та Україна дізнаються, як мало США хвилює їхня доля, оскільки новий президент приєднався до їхнього головного ворога. Війна змушує людей обирати сторону. І Дональд Трамп, як здається багатьом у Європі, стає на бік путіна.

Сім днів президентського втручання в російсько-українську війну зробили реальними жахи українців і багатьох їхніх союзників, підірвавши трансатлантичні відносини, які служили основою європейської безпеки з 1945 року.

Європейські політики починають усвідомлювати, наскільки глибоко змінився їхній світ: тепер вони мусять мати справу з Америкою, яка в кращому разі скептично, а в гіршому — вороже ставиться до старого світу, який вони представляють.

Якщо і залишалися якісь сумніви щодо ступеня готовності Трампа нажити собі ворогів у Європі, він покінчив із ними у вівторок ввечері, звинувативши Україну в тому, що вона «почала війну» з росією. Таке кричуще нехтування фактом неспровокованого вторгнення путіна три роки тому шокувало навіть найвірніших друзів Америки в регіоні.

Зараз у нас є союз між російським президентом, який хоче знищити Європу, і американським президентом, який теж хоче знищити Європу. Трансатлантичному союзу прийшов кінець, — зауважив неназваний європейський дипломат.

Після майже трьох років твердої підтримки опору України під час президентства Джо Байдена нова людина в Білому домі повторює путінські рядки. У середу у своїй черговій тираді він назвав Володимира Зеленського «диктатором» за те, що той не призначив вибори, і зізнався, що результат війни його не дуже хвилює.

Ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас. У нас є великий, прекрасний океан, який нас розділяє, — написав Трамп у соціальних мережах.

Ці почуття руйнівні для європейців, але цілком узгоджуються з ворожістю, яку Трамп демонструє по відношенню до континенту з моменту повернення на пост президента.

За перший місяць свого повернення Трамп і його команда оголосили про введення мит, неодноразово критикували ЄС як інститут, зрадили Україну ще до початку мирних переговорів, зажадали відкласти виконання історичних зобов’язань Америки щодо забезпечення європейської безпеки та вітали повернення путіна в міжнародну політику.

Під час внутрішніх дискусій у Брюсселі деякі дипломати безпосередньо висловлюють думку, яка раніше була немислима: що американське керівництво знаходить спільну мову з рф в прагненні зруйнувати ЄС.

Під час першого раунду переговорів між американською та російською делегаціями в Саудівській Аравії сторони обговорили «подразники» в їхніх відносинах, до яких належать санкції, накладені на Москву у відповідь на незаконну війну.

Вони говорили про можливості для майбутньої співпраці в галузі енергетики та інвестицій — навіть у той час, коли ЄС узгодив новий раунд санкцій проти росії.

Проєвропейські політичні партії в Європарламенті виступили зі спільною заявою, в якій визнали масштаб кризи, з якою вони зіткнулися. Лідери правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і демократів, ліберальної партії «Відновлення Європи» і «зелених» заявили:

Європа більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати в захисті наших спільних цінностей та інтересів". Європейські країни мають терміново вжити заходів для забезпечення власної оборони, збільшивши видатки на військові потреби та посиливши підтримку України. Безпека України — це безпека Європи. У Європейського союзу та його держав-членів немає іншого вибору, окрім як вжити негайних заходів разом із НАТО та близькими за духом союзниками, які не входять до ЄС, щоб інвестувати в ефективнішу та інтегрованішу європейську архітектуру безпеки й оборони.

Не всі готові прийняти змінену реальність. В інших країнах, особливо серед партій, чия політика ближча до політики Трампа, таких як партія, що належить прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні, спостерігалася незгода.

Представник групи європейських консерваторів і реформістів, до якої входить партія Мелоні «Брати Італії», пояснив, чому вона не підписала спільну заяву:

Ми не були повністю задоволені формулюванням оцінки Сполучених Штатів у тексті… Зараз настав час для спокійного, виваженого діалогу та зосередження на прагматичних рішеннях.

У Великій Британії колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон, який регулярно спілкується з Трампом, наполягає на тому, що Європа «занадто гостро реагує на його заяви».

Високопоставлений польський чиновник також стверджував, що Трамп не хоче виходити з НАТО або розділяти Європу, а лише «хоче, щоб Європа взяла на себе більше відповідальності за свою безпеку, щоб зміцнити НАТО».

Але навіть якщо багато коментарів Трампа — це просто позиціонування для переговорів, що саме обговорюється? На чию користь? І яка сторона в результаті відчуває найбільший тиск? Наразі Україна і Європа навіть не перебувають у кімнаті для переговорів і відчувають напругу, тоді як російські ЗМІ зловтішаються.

Ознакою того, наскільки зіпсувалися відносини США з ЄС є й те, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не змогла навіть поговорити з Трампом за перший місяць його перебування на посаді. Вона зустрілася з віце-президентом Джей Ді Венсом у Парижі, але він не попередив її про те, що наступного дня Трамп збирається провести переговори з путіним.

В Києві Зеленський спочатку намагався звернутися до комерційних інстинктів Трампа як забудовника, пропонуючи частку критично важливих для України корисних копалин, таких як літій, в обмін на постійну військову підтримку. Це, схоже, дало зворотний ефект: тепер Трамп вимагає доступу до корисних копалин як плати у відповідь за допомогу, яку США вже надали.

Відтоді прямі нападки Трампа на президента України тільки посилилися. Він наполягає на якнайшвидшому проведенні виборів, щоб змістити Зеленського.

Британські законодавці не втрачають оптимізму з приводу того, що так звані особливі відносини між Великою Британією та США збережуться. Прем'єр-міністр Кір Стармер наступного тижня вирушить до Вашингтона для зустрічі з президентом США.

Урядові чиновники в Лондоні також намагалися розглядати Трампа як «транзакційного» політика і сподівалися, що він не захоче укладати погану угоду щодо України, в якій буде виглядати так, ніби він програв росії.

Правда в тому, що уявлення Трампа про погану угоду може сильно відрізнятися від європейського, якщо він веде переговори від імені своєї версії Америки — а не в інтересах української та європейської безпеки.

Директор з питань росії та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House Джеймс Ніксі сказав, що Трамп і його команда, схоже, не ведуть переговори з путіним з «опозиційної» позиції.

Реальність така, що нинішній склад республіканців розглядає росію та українців як щось рівне. Є спосіб впоратися з росією, який не є військовим або агресивним, і який полягає в тому, щоб дати росії все, що вона хоче. І, можливо, вони цілком готові до цього, — зазначає експерт.

Якщо, як дедалі більше побоюються європейські урядовці, трансатлантичний альянс смертельно поранений, то наскільки гірше ще може стати?

За словами Ніксі, у путіна є амбіції вийти далеко за межі України і поширити територіальний контроль росії на всю Східну Європу, включаючи країни Балтії, які раніше були частиною Радянського Союзу.

Щодо відносин США з Європою, то Трамп уже висунув ідею про можливе застосування військової сили для здобуття контролю над Гренландією, багатою на корисні копалини данською територією, стратегічно розташованою в Арктиці. Ця незвичайна ідея ставить під загрозу можливий збройний конфлікт між двома членами-засновниками НАТО.

Другий термін Трампа триває лише один місяць. У своїй інавгураційній промові 20 січня він заявив, що Сполучені Штати будуть «нацією, що зростає", яка знову «розширює нашу територію».