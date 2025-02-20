США не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України, фото: U.S. Department of Agriculture

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Американська сторона нібито вперше виступає проти того, щоб назвати росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни, та не погоджує участь президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів «сімки».

Про це пише британське видання Financial Times з посиланням на відразу п’ять анонімних джерел, повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що американська сторона нібито виступає проти класичних висловів, що досі фігурували у заявах G7 стосовно війни, зокрема фрази «російська агресія».

Ми непохитно наполягаємо, що (у заяві) потрібно розрізняти росію і Україну. Бо вони не «однакові», — розповів один зі співрозмовників. — Американці блокують ці формулювання, але ми ще працюємо над цим і сподіваємось на домовленість.

Труднощі з погодженням заяви, вочевидь, є відображенням останніх змін у політичній лінії Білого дому і спроб адміністрації Трампа почати діалог з Москвою. Зокрема, у заяві Держдепу після переговорів у Саудівській Аравії російсько-українську війну назвали «конфліктом в Україні».

Крім того, агентство Reuters з посиланням на три джерела в дипломатичних колах повідомляє, що США вперше відмовляються стати співавтором проекту резолюції ООН, присвяченої третім роковинам вторгнення рф в Україну.

Зазначається, що проект резолюції засуджує російську агресію і підтверджує прихильність «суверенітету, незалежності, єдності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні, — наголосило одне із джерел агентства.

За інформацією агентства, цю резолюції підтримали понад 50 країн. США ще можуть змінити свою думку. Також наразі тривають спроби заручитися підтримкою інших країн, зокрема країн Глобального Півдня.

Сполучені Штати були співавтором майже всіх резолюцій ООН на підтримку України за час повномасштабної війни.

Джерело: «Європейська правда», Reuters