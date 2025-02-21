Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n204232-ugodu-pro-kopalyny-mij-ukrayinou-ta-ssha-hochut-zavershyty-vje-cogo-tyjnya-zmi.html

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Україна та США планують уже цього тижня завершити угоду про корисні копалини.

Представники Києва наразі ведуть переговори за зачиненими дверима зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Кітом Келлоггом. Вашингтон розглядає цю угоду як спосіб «зміцнити зв’язки між Америкою та Україною», проте основна відповідальність за майбутні гарантії безпеки України має лежати на Європі. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що «ідеально» було б підписати договір у присутності президентів США та України. Раніше український президент Володимир Зеленський наполягав на зустрічі з Трампом перед тим, як той зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним.

Як відомо, Трамп заявляв, що США хочуть укласти угоду з Україною на 500 млрд дол. про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

А Зеленський наголошував, що Україна відкрита до партнерства в цьому питанні. Однак угоду, яку до Києва привіз міністерств фінансів США Скотт Бессент, президент не підписав.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Україна отримала від США «покращену» версію угоди про видобуток корисних копалин після того, як український президент Володимир Зеленський розлютив свого американського лідера Дональда Трампа, відхиливши його початкову пропозицію.

Джерело: Bloomberg