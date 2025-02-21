Країни Європи проведуть екстрену нараду щодо України. Фото:

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Країни Європи проведуть екстрену нараду щодо України, яка стосуватиметься нових оборонних планів.

Запланована відеоконференція, в якій візьмуть участь представники Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського Союзу та НАТО. В Європі хочуть швидко розробити нові плани оборони з огляду на перспективу припинення Сполучними Штатами Америки військової та фінансової підтримки України. Про це повідомило Bloоmberg з посиланням на анонімні джерела.

Також європейців хвилюють переговори Вашингтону з Москвою про мир в Україні, бо існує перспектива, що вплине на архітектуру безпеки на європейському континенті на довгі роки вперед — без участі Європи або Києва.

Зазначається, що міністри оборони європейських країн спів падуть з поїздкою до України представників Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн. Міністри закордонних справ ЄС також зустрінуться в Брюсселі в понеділок, 24 лютого.

Bloоmberg пише, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня у Вашингтоні зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 17 лютого відбувся кризовий екстрений саміт у Парижі, який скликала Франція за підсумками Мюнхенської конференції. Учасники саміту після зустрічі заявили, що Європа може дати Україні гарантії безпеки, але важлива роль і Сполучених Штатів Америки. На саміті також обговорювалося можливе відправлення миротворців до України.

Джерело: Bloоmberg