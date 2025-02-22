США презентують власний проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо війни в Україні

https://racurs.ua/ua/n204244-ssha-prezentuut-vlasnyy-proiekt-rezoluciyi-genasambleyi-oon-schodo-viyny-v-ukrayini.html

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США презентують власний проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо війни в Україні.

На відміну від попередніх років, Вашингтон не долучився до розробки єдиного документу.

Натомість було запропоновано коротший за обсягом і мʼякший за звучанням проєкт, у якому загалом наголошується, «що головна мета Організації Об'єднаних Націй полягає в підтриманні міжнародного миру та безпеки та мирному врегулюванні спорів».

Акт також «закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та рф».

Імовірно, в роботі буде враховано також і російську поправку з закликом «якнайшвидше припинити конфлікт, зокрема шляхом усунення його першопричин».

Постійний представник рф Нєбєнзя назвав проєкт «хорошим ходом», а інший російський дипломат на умовах анонімності повідомив Reuters, що якщо російська поправка буде прийнята Генасамблеєю, то Москва проголосує за резолюцію США.