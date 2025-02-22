США погрожують відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про копалини, — Reuters

https://racurs.ua/ua/n204246-ssha-pogrojuut-vidkluchyty-ukrayinu-vid-starlink-u-razi-vidmovy-vid-ugody-pro-kopalyny-reuters.html

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США можуть відключити Україні Starlink у разі непідписання Україною угоди про корисні копалини.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Продовження доступу України до послуг компанії Starlink, що належить SpaceX, було частиною обговорень між офіційними особами США та України після того, як Володимир Зеленський відхилив початковий варіант угоди про корисні копалини, запропонований міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Starlink забезпечує важливе підключення до Інтернету для зруйнованої війною України та її військових, які використовують технологію, зокрема, під час експлуатації безпілотників.

За словами співрозмовника Reuters, це питання знову порушувалося у четвер під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та Зеленського.

Зокрема, американська сторона попередила Україну, що у випадку, якщо угоду про рідкісноземельні копалини не буде укладено, послугу супутникового інтернету буде зупинено.

Україна працює по Starlink. Він є дуже важливим для них. Втрата Starlink… стала б серйозним ударом, — повідомило джерело.

Зеленський пояснив, що не підписав запропоновану міністром фінансів США Скоттом Бессентом українсько-американську угоду про корисні копалини, оскільки в документі не були прописані гарантії безпеки.

Згодом стало відомо, що драфт також передбачав передачу США прав на 50% корисних копалин держави.

У п’ятницю, 21 лютого, український президент заявив, що американська та українська команди працюють над угодою, а Трамп сказав, що очікує, що угода буде підписана найближчим часом.