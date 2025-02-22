Трамп змінює вище військове командування

Генерал Чарльз Браун-молодший на авіабазі Ендрюс у Вашингтоні

https://racurs.ua/ua/n204250-tramp-zminuie-vysche-viyskove-komanduvannya.html

Ракурс

У США адміністрація Дональда Трампа змінює посадовців вищого військового керівництва країни. Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна та ще п’ятьох вищих військових керівників. Про звільнення Брауна стало відомо, коли він був у Техасі, де відвідував війська на південному кордоні. А за тиждень до того він зустрічався з європейськими союзниками на саміті лідерів оборони в Німеччині. Чотирирічний термін повноважень Брауна мав тривати до вересня 2027 року.

У дописі в соцмережі Truth Social очільник Білого дому повідомив, що призначив на посаду нового голови Об'єднаного комітету начальників штабів відставного генерал-лейтенанта Дена «Рейзіна» Кейна, що стане першим випадком, коли відставного офіцера знову призначено на цю посаду.

Також, буде замінена адмірал Ліза Франкетті, перша жінка, яка очолила рід військ.

Як пише Politico, Франчетті дізналася про своє звільнення з дзвінка від Гегсета ввечері 21 лютого.

Окрім того, Гегсет шукає нові кандидатури на посади головних юристів служб — для армії, флоту та авіації.

Трамп заявив, що із Гегсетом та генералом Кейном «американські військові відновлять мир силою, поставлять Америку на перше місце та відновлять армію».Крім того, Трамп звільняє з посади генерального прокурора у справах армії, флоту і військово-повітряних сил.