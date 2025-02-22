Дві країни Євросоюзу гальмують пакет на 20 млрд євро. Фото:

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Європейський Союз зіштовхнувся з труднощами з узгодженням багатомільярдного пакета допомоги Україні.

Пакет допомоги на 20 млрд євро мав включати близько 1,5 млн боєприпасів, допомогу системам протиповітряної оборони й можливості відновлення українських солдатів і подальше навчання бригад Сил оборони України. Гальмують нову військову допомогу уряди Франції та Італії. Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що Париж та Рим висловили сумніви в можливості надати таке фінансування, бо Франція та Італія мають великий державний борг. А

Також французький президент Еммануель Макрон та італійський прем'єр Джорджія Мелоні прагнуть зайняти провідну переговорну роль для європейців щодо США. А пропозиція високого представника ЄС Каї Каллас «підриває їхні амбіції».

Крім того, проти цього пакету допомоги виступили Угорщина і Словаччина, але їхня позиція «не має великого значення», оскільки пакет, найімовірніше, ухвалять від імені бажаючих держав-членів, а не всього ЄС.

Водночас в оточенні Каллас стверджують, що ситуація щодо пакету допомоги Україні на 20 млрд євро не настільки напружена.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що на наступному тижні ЄС може ухвалити рішення про пакет додаткової військової підтримки для України на приблизно 20 млрд євро. ЗСУ планують передати артилерійські боєприпаси, системи ППО, ударні ракети високої точності, БпЛА та іншу зброю.

Джерело: Spiegel