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На виборах до Бундестагу оголосили попередні офіційні результати
На виборах до Бундестагу оголосили попередні офіційні результатиhttps://racurs.ua/ua/n204295-na-vyborah-do-bundestagu-ogolosyly-poperedni-oficiyni-rezultaty.htmlРакурс
Християнсько-демократичний союз Німеччини переміг на парламентських виборах, але встановив другий найгірший історично результат. Менше голосів рух здобув лише 2021 року, коли за нього проголосувало 22,6% виборців.
Політична сила Фрідріха Мерца. Щоправда перемогла зі значно нижчим результатом, ніж очікувалося за прогнозами. Лише 28,5% замість 35%.
Союз Сари Вагенкнехт не здолав 5% бар'єру. Не пройшла до парламенту і партія Вільних демократів.
«Альтернатива для Німеччини» святкує перемогу. Праворадикали отримали аж 151 місце в парламенті (20,8% голосів виборців).
Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз — 208 місць (28,5%)
Соціал-демократична партія Німеччини — 121 (11,6%)
Зелені — 85 (11,6%)
Ліва партія — 64 (8,8%)
Неочікувано високий результат отримала Ліва партія. У Берліні вона стала фаворитом перегонів.