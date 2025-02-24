На виборах до Бундестагу оголосили попередні офіційні результати

https://racurs.ua/ua/n204295-na-vyborah-do-bundestagu-ogolosyly-poperedni-oficiyni-rezultaty.html

Ракурс

Християнсько-демократичний союз Німеччини переміг на парламентських виборах, але встановив другий найгірший історично результат. Менше голосів рух здобув лише 2021 року, коли за нього проголосувало 22,6% виборців.

Політична сила Фрідріха Мерца. Щоправда перемогла зі значно нижчим результатом, ніж очікувалося за прогнозами. Лише 28,5% замість 35%.

Союз Сари Вагенкнехт не здолав 5% бар'єру. Не пройшла до парламенту і партія Вільних демократів.

«Альтернатива для Німеччини» святкує перемогу. Праворадикали отримали аж 151 місце в парламенті (20,8% голосів виборців).

Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз — 208 місць (28,5%)

Соціал-демократична партія Німеччини — 121 (11,6%)

Зелені — 85 (11,6%)

Ліва партія — 64 (8,8%)

Неочікувано високий результат отримала Ліва партія. У Берліні вона стала фаворитом перегонів.