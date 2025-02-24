Дрони втретє за рік ударили по Рязанському НПЗ у рф

https://racurs.ua/ua/n204297-drony-vtretie-za-rik-udaryly-po-ryazanskomu-npz.html

Ракурс

Безпілотники, ймовірно, втретє за рік атакували Рязанський нафтопереробний завод урф. Російські телеграм-канали публікують відеозаписи з пожежею, як стверджується, на території підприємства.

Про удар по НПЗ повідомляє ресурс Astra з покликанням на місцевих жителів.

Атака на підприємство відбулася вночі, 24 лютого 2025 року, близько 3-ї години, коли почали з’являтися перші повідомлення про вибух на нафтопереробному заводі.

Офіційного підтвердження влучання по НПЗ наразі немає. Дані про постраждалих відсутні. Міністерство оборони рф згадало Рязанську область у звіті про відбиття атак БПЛА, заявивши, що два з них збиті над цим регіоном.

Раніше про атаки на завод у Рязані повідомлялося 24 та 26 січня.

Рязанський НПЗ введений в експлуатацію в 1960 році, зараз він перебуває під контролем компанії «Роснєфть» і має заявлений обсяг переробки нафтопродуктів до 17 млн тонн на рік.

Це робить його одним із найбільших НПЗ у росії. Він розташований на відстані понад 450 кілометрів від кордону України.

Підприємство є основним постачальником моторного пального для регіонів навколо російської столиці.