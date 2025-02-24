Проросійська "Альтернатива для Німеччини" здобула розгромну перемогу на сході країни

https://racurs.ua/ua/n204300-prorosiyska-alternatyva-dlya-nimechchyny-zdobula-rozgromnu-peremogu-na-shodi-krayiny.html

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Правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» (АдН) досягла приголомшливого успіху на виборах у східних федеральних землях.

У Тюрінгії партія набрала майже 40% голосів, у Саксонії — 37,3%. У Саксонії-Анхальт АдН отримала 37,1%, у Бранденбурзі — 32,5%, а в Мекленбурзі-Передній Померанії — 35%. Східна Німеччина на карті розподілу голосів забарвилася у блакитний колір, що символізує підтримку цієї партії.

Посилення позицій АдН особливо помітно і натомість слабких результатів традиційних партій. У тих же землях ХДС та СДПН набрали менше ніж 20%, а «Зелені» показали катастрофічно низькі результати, аж до 4% у Саксонії.

У Берліні ситуація склалася інакше: тут АдН отримала 15,2%, при цьому її підтримка значно вища у східних районах міста. Так, у Марцані-Хеллерсдорфі АдГ набрала 30,9%, що зробило її найсильнішою партією в окрузі.

На заході Німеччини картина зовсім інша: тут домінують ХДС, СДПН та «Зелені». Берлін залишається розділеним: у східних районах, таких як Трептов-Кепеник, АдН майже наздогнала соціал-демократів (21,5% проти 21,6%), тоді як у західних районах, наприклад, у Шарлоттенбург-Вільмерсдорфі, її підтримка становила лише 8,9%.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц та його партія ХДС/ХСС здобули переконливу перемогу на виборах, набравши 28,6% голосів. Проте формування коаліції залишалося під сумнівом до глибокої ночі. Визначальними виявилися 14 тис. голосів, які не дозволили партії «Союз Сари Вагенкнехт» подолати п’ятивідсотковий бар'єр.

Це відкрило шлях для двопартійної коаліції із СДПН без союзу із «Зеленими», чого в ХДС хотіли уникнути.