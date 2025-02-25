Без військової допомоги США Україна зможе воювати до літа. Фото:

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Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати бойові дії в поточному темпі до літа, навіть без допомоги США.

Однак вже влітку 2025 року українські Сили оборони можуть відчути нестачу боєприпасів і неспроможність використовувати частину своєї найсучаснішої зброї. Найнебезпечнішим може стати дефіцит ракет до зенітних ракетних систем Patriot. Про це повідомило видання TheWall Street Journal, яке проаналізувало загрозу припинення американської військової допомоги Україні з боку адміністрації Дональда Трампа.

За словами екс-високопосадовиці Пентагону Селести Валландер, запасів озброєння, яке передала Києву адміністрація Джо Байдена, має дозволити ЗСУ воювати до середини цього року. А деякі українські посадовці вважають, що Україна могла б розтягнути запаси зброї навіть на довший період.

Один із високопоставлених чиновників офісу Зеленського назвав припинення військової допомоги США найгіршим сценарієм, бо в такому випадку Україні потрібно буде нарощувати своє військове виробництво та отримувати більше допомоги від Європи.

Зазначається, що наразі Україна самостійно виробляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки. За словами одного західного чиновника, США постачають близько 20%, тоді як Європа — 25%.

Однак фактично буде неможливо замінити передові системи ППО, балістичні ракети класу «земля-земля» ATACMS, системи навігації та артилерію великої дальності. Європа не виробляє достатньо такого озброєння, а деяку зброю взагалі не виготовляє.

Як тільки ці американські запаси вичерпаються, постраждає спроможність України завдавати далекобійних ударів та захищати власні тилові позиції, — йдеться у статті.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що Європейський Союз готує пакет військової допомоги Україні на 6 млрд євро, щоб посилити стратегічну позицію Києва на початку переговорів з росією під проводом США.

Джерело: The Wall Street Journal