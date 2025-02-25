На Генасамблеї ООН Сербія помилково підтримала європейську резолюцію щодо засудження рф за вторгнення в Україну

https://racurs.ua/ua/n204337-vuchych-poyasnyv-chomu-serbiya-na-genasambleyi-oon-pidtrymala-ievropeysku-rezoluciu-schodo.html

Ракурс

На Генасамблеї ООН Сербія помилково підтримала європейську резолюцію щодо засудження рф за вторгнення в Україну.

Про це повідомив Президент Сербії Вучич, пояснюючи це тим, що він був втомленим, тому не втиг розібратися з резолюцією, підготовленою Україною та її європейськими союзниками як слід: «Я думаю, що Сербія сьогодні припустилася помилки. Я перепрошую перед громадянами Сербії за це і беру провину за це на себе».

Стосовно американської резолюції (де війну між рф та Україною називають «конфліктом», без засудження дій росії), то, як каже Александар Вучич, Сербія голосувала саме так, як і повинна була — утрималася. Щодо європейської резолюції, то Сербія мала б утриматися також, додав Вучич.

Речник путіна пєсков каже, що у кремлі прийняли вибачення президента Сербії за делегатів, які нібито «помилково» проголосували в ООН за антиросійську резолюцію щодо України. Однак Вучич публічно перед рф не перепросив.

У Кремлі заявили, що «прийняли вибачення» Вучича за делегатів, які нібито «помилково» проголосували в ООН за антиросійську резолюцію щодо України.

У понеділок Генасамблея ООН схвалила 93 голосами резолюцію із засудженням російської агресії, ініційовану Україною та європейськими партнерами.