Макрон розповів Стармеру та Зеленському про візит до Трампа, лідери зберуться у Лондоні

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Президент Франції Макрон після повернення з Вашингтона зателефонував британському прем'єру Кіру Стармеру і президенту Володимиру Зеленському.

Ми налаштовані працювати над міцним і тривалим миром в Україні, — зазначив президент Франції.

Стармер і Зеленський поки не повідомляли про розмову та її деталі.

25 лютого прем'єр-міністр Польщі Туск заявив, що група європейських лідерів вирушить до Лондона в неділю, 2 березня, щоб обговорити спільні плани щодо оборони і безпеки.

Туск повідомив, що Єврокомісія готує оборонний пакет, деталі якого будуть оголошені на спеціальному саміті лідерів Європейського Союзу, запланованому на 6 березня. Раніше європейські лідери збиралися у Парижі.

Історія питання

Мир не може означати капітуляцію України. Перемир’я можливе протягом кількох тижнів, — так заявив президент Франції Емманюель Макрон після переговорів із Трампом, повідомляє Agence France-Presse.

Макрон зазначив, що переговори з президентом США Дональдом Трампом показали можливий шлях уперед, незважаючи на побоювання щодо розколу між США та Європою.

Під час зустрічі в Білому домі в третю річницю повномасштабного вторгнення росії обидва лідери обговорили можливість відправки миротворців в Україну.

Макрон наполягав на тому, що Київ повинен отримати гарантії безпеки від США.

Французький президент визнав, що Трамп має «вагомі причини» для відновлення контактів із путіним, але наголосив, що Вашингтон повинен «підтримати» будь-яку європейську миротворчу місію.

Макрон також зазначив, що працюватиме з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який у четвер відвідає Білий дім, над пропозицією щодо відправки миротворців до України в разі укладення угоди.

Візит Макрона до Вашингтона відбувся після того, як Трамп заявив про готовність відновити дипломатію з росією та провести переговори щодо завершення війни без участі Києва.

Я думаю, що ми можемо закінчити її за кілька тижнів — якщо будемо розумними. Якщо ні, вона триватиме, — сказав Трамп раніше в Овальному кабінеті поруч із Макроном.

Трамп також додав, що путін готовий «прийняти» розміщення європейських військ в Україні як гарантів мирної угоди.

Водночас Трамп раніше звинуватив Україну у розв’язанні війни, чим продемонстрував радикальний відхід від політики свого демократичного попередника Джо Байдена щодо підтримки Києва:

У той же день Сполучені Штати двічі проголосували разом із росією в ООН, уникаючи засудження вторгнення Москви в Україну.

Згодом США назвали «історичною угодою» ухвалену Радою Безпеки ООН резолюцію, яка також не містила критики на адресу росії за її агресію проти України.