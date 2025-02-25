"Слуги", які 24 лютого завалили постанову про демократію під час війни, передумали

https://racurs.ua/ua/n204347-slugy-yaki-24-lutogo-zavalyly-postanovu-pro-demokratiu-pid-chas-viyny-peredumaly.html

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«Слуги», які 24 лютого завалили постанову про демократію під час війни, передумали і сьогодні голосували «правильно».

Якщо у понеділок за проєкт постанови № 13041 проголосували 146 депутатів від партії влади, то у вівторок — 195.

Зокрема, власну думку змінили народні депутати Юрій Корявченков («Юзік») і Віталій Безгін, пише проект «ОПОРА».

Проголосували «за» й депутати: «Голосу» Роман Костенко та Інна Совсун, «За майбутнє" Сергій Лабазюк та Ігор Молоток, «Платформи за життя та мир» (колишня ОПЗЖ) Михайло Папієв і позафракційна Вікторія Гриб, які вчора не голосували.

Член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Галина Янченко («Слуга народу») не змінила думку і знову не проголосувала за проєкт постанови.

Фракція «Батьківщини», яка вчора дала 15 голосів, сьгодні була відсутня майже в повному складі.

«За» проголосували лише Сергій Власенко та Олександр Абдуллін.

«Європейська солідарність» вдруге проігнорувала голосування у повному складі.

24 жовтня постанову про демократію під час війни не прийняли з вини президентської фракції: проголосували лише 146 «слуг» з 232.

Зокрема, за документ про непроведення виборів під час війни та визнання Володимира Зеленського легітимним президентом, не голосували «кварталівець» Юрій Корявченков, народні депутати Віталій Безгін та Галина Янченко. А також колишня «слуга» Юлія Яцик і депутатка Анна Скороход («За майбутнє").

З «Голосу» не голосували член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, а також народна депутатка Інна Совсун. Не дали голоси й представники «За майбутнє" Сергій Лабазюк, Ігор Молоток та Юрій Шаповалов.

У «Платформі за життя та мир» (колишня ОПЗЖ) не голосували Олександр Качний, Михайло Папієв і «медведчуківці» Олександр Колтунович і Віктор Чорний. А також позафракційні Вікторія Гриб та Муса Магомедов.

Не голосувала й «Європейська солідарність», яка звинуватила партію влади у «диктатурі», «переслідуванні опозиції» і тому, що «з ними проєкт постанови ніхто не погоджував».

У момент голосування за проєкт постанови у сесійні залі Верховної Ради знаходилися європейські комісари, які приїхали до Києва у треті роковини широкомасштабного російського вторгнення.

Про що постанова

Ідеться про те, що парламент оголосить вибори президента, щойно на території Україні «буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир».

Наголошується, що «Верховна Рада України і президент України Володимир Зеленський обрані на вільних, прозорих, демократичних виборах із запрошенням міжнародних спостерігачів, які визнала вся міжнародна спільнота».

У разі організації та проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану не буде дотримано усіх національних та міжнародних принципів виборчого права, що перетворить такі вибори на фарс, подібний організованому у Російській Федерації перепризначенню владіміра путіна у березні 2024 року».

Парламент України наголошує, що саме путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.

Верховна Рада констатує, що введений в умовах повномасштабного Російської Федерації воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, Український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни.