БпЛА атакували НПЗ та аеродроми. Фото:

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Сили оборони України атакували низку стратегічних об'єктів у Краснодарському краї рф та в окупованому Криму.

У ніч на 26 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження військових аеродромів «Саки» і «Кача», а також Туапсинського нафтопереробного заводу. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 26 лютого повідомив у Telegram.

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об'ємом 12 млн т на рік. А понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також цей завод забезпечує пальним російську армію.

У районі підприємства зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, 24 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ атакували Рязанський нафтопереробний завод, який працює на потреби російської армії. Щонайменше п’ять вибухів прогриміло в районі цілі. Було відомо про пожежу в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.