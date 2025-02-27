Північна Корея направила додаткові війська до росії

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Диктаторський режим Північної Кореї направив додаткові війська до Курської області росії для участі у війні проти України.

Про це повідомляють південнокорейські новинні агенції з посиланням на національну розвідку.

Після приблизно місячного затишшя північнокорейські війська були повернуті в прифронтовий район Курської області, починаючи з першого тижня лютого. Були виявлені ознаки того, що КНДР відправила понад 1000 додаткових солдатів до росії, — повідомили у розвідці Сеула.

У Сеулі також підтвердили, що північнокорейські солдати повернулися на лінію фронту у Курській області

Як пише південнокорейське видання JoongAng із посиланням на численні джерела, у період із січня до лютого 2025 року КНДР надіслала до росії до трьох тисяч військовослужбовців.

Перекидання північнокорейських військових у лютому здійснювалося російськими вантажними суднами та військовими літаками. Туди прибули мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які не брали участь у торішніх боях, заявили джерела JoongAng.

Восени 2024 року українська сторона оцінювала розмір першого угруповання військ КНДР, яке прибуло до Курської області, в 11 тисяч осіб. За даними південнокорейської сторони, на січень 2025 року загинули 300 північнокорейських солдатів, ще 2,7 тисячі зазнали поранень.

Північна Корея бере активну участь у війні проти України, забезпечує 50% потреби боєприпасів для рф, повідомив 23 лютого начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов на форумі «Україна. Рік 2025».

КНДР також постачає агресору 170-мм гаубиці та 140-мм реактивні системи залпового вогню.