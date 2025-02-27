У начальника Генштабу ЗСУ з'явився новий заступник

https://racurs.ua/ua/n204385-u-nachalnyka-genshtabu-zsu-z-yavyvsya-novyy-zastupnyk.html

Ракурс

Генерал-майора Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Про це повідомив 27 лютого міністр оборони Рустем Умєров.

На новій посаді Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування «Схід».

26 лютого президент звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, він командував Обʼєднаними силами з червня 2024 року — тоді його призначили на цю посаду замість Содоля. А минулого місяця Гнатов став заступником начальника Генштабу.