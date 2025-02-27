Похорони Расима Гаріпова, фото: «Медіазона»

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На війні проти України загинув 60-річний Расим Гаріпов з Татарстану, котрий у 1998 році був засуджений до страти за вбивство та носіння холодної зброї.

Про це інформує видання «Медіазона».

Зазначається, що про загибель Гаріпова повідомив голова Ютазінського району Татарстану Аяз Шафігуллін. Гаріпова поховали 17 лютого цього року, загинув він, за даними чиновника, ще 30 серпня 2024 року.

На війну Гаріпов потрапив, уклавши контракт із міноборони рф.

Расим Рашитович — гордість росії та Республіки Татарстан. Його подвиг назавжди залишиться у нашій пам’яті, стане прикладом мужності та героїзму для багатьох поколінь татарстанців, — написав голова району.

28 травня 1998 року Верховний суд Татарстану засудив Гаріпова за статтею російського кримінального кодексу «вбивство двох або більше осіб» до смертної кари. У 1999 році за указом президента рф про помилування страту було замінено 25 роками ув’язнення.

Гаріпов, перебуваючи в ув’язненні, неодноразово через суд намагався досягти умовно-дострокового звільнення, але йому відмовляли. 13 листопада 2017 року Чусівський міський суд Пермського краю замінив невідбуту частину покарання обмеженням волі на три роки 11 місяців три дні.

У рішенні сказано, що Гаріпов «17 разів був заохочений, у спілкуванні з адміністрацією ввічливий, коректний, відносини підтримує з позитивною частиною засуджених, у конфліктних ситуаціях не помічена», — розповіло видання.

Джерело: «Медіазона»