Рашисти завдали чергового удару по Харкову, фото: spv.ua

https://racurs.ua/ua/n204405-rashysty-vdaryly-po-peredmistu-harkova-12-bezpilotnykamy-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 лютого, ввечері атакували Харківщину безпілотниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що були зафіксовані влучання в передмісті Харкова.

Унаслідок влучання БпЛА типу «Шахед» пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини, — розповів Синєгубов.