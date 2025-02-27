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Ракурс
Рашисти завдали чергового удару по Харкову, фото: spv.ua

Рашисти вдарили по передмістю Харкова 12 безпілотниками — ОВА

27 лют 2025, 21:38
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Російські загарбники сьогодні, 27 лютого, ввечері атакували Харківщину безпілотниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що були зафіксовані влучання в передмісті Харкова.

Унаслідок влучання БпЛА типу «Шахед» пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини, — розповів Синєгубов.

За попередніми даними, ворог вдарив щонайменше 12-ма безпілотниками, — додав він.

Джерело: Ракурс


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