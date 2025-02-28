Руйнування в Запоріжжі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204410-rf-atakuvala-ukrayinu-208-dronamy-postrajdaly-chotyry-regiony.html

Ракурс

Понад 200 російських безпілотників атакували Україну.

У ніч на 28 лютого 2025 року противник атакував 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ російської федерації. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. У Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях вдалося збити 107 дронів. Ще 97 БпЛА були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Зокрема, російський дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі. В ДСНС поінформували, що внаслідок атаки виникла пожежа в квартирі на сьомому поверсі. Постраждала 82-річна жінка, яку довелося госпіталізувати. Також горіли гараж і відкрита територія.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що в місті Балаклія внаслідок падіння БпЛА типу «Шахед» був частково зруйновано будинок на вісім квартир. Постраждали двоє чоловіків та жінка.

А передмістя Харкова атакували два десятки ворожих дронів, 17 безпілотників вдалося збити. Під ударами перебували об'єкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство. Травми дістали жінка та чоловік. Пошкоджені близько 20 житлових будинків.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила внаслідок атаки БпЛА на Сумську громаду було пошкоджено три багатоквартирних будинки. Травмовано двоє цивільних.

Миколаївська ОВА поінформувала, що внаслідок падіння уламків «Шахеда» в Миколаєві є пошкодження складського приміщення і загорілось авто.

Нагадаємо, 22 лютого в Київській області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла масштабна пожежа на промисловому об'єкті. На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки, які ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не загинув і не постраждав.