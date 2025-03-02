Знищення техніки окупантів, фото: АТЕШ

https://racurs.ua/ua/n204458-partyzany-spalyly-avtobus-okupantiv-u-viyskoviy-chastyni-v-moskovskiy-oblasti-foto-video.html

Ракурс

Партизанський рух АТЕШ влаштував диверсію у Московській області рф.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомляється у Telegram-каналі руху, де опубліковані відповідні фото.

Наш агент проник на територію однієї з військових частин і просто під носом біля військового патруля знищив транспорт окупантів. Після чого успішно втік, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців.

Тепер вони знають хто це зробив і, користуючись нагодою, ми передаємо їм привіт, — наголошують в АТЕШ.

За інформацією руху, тепер командування намагається зам’яти цей інцидент.