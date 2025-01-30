База Росгвардії у Смоленську. Фото: АТЕШ

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Ракурс

Українські партизани змогли проникнути ще на один військовий об'єкт на території країни-агресора росії.

Агенти руху опору «АТЕШ» провели розвідку військової частини Росгвардії, що розташована на вулиці Миколаєві у Смоленську. Вони змогли не лише зафіксувати всі переміщення техніки та особового складу на кожному в’їзді, а й створити детальну карту території частини. Про це 30 січня повідомляється у Telegram-каналі «АТЕШ».

Також агентура крім того, наші агенти налагодили контакт із кількома військовослужбовцями Росгвардії «за чашкою чаю». У ході бесід з окупантами вдалося видобути цінну інформацію, яку вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, партизани встановили, що санаторій «Здравниця» в Євпаторії став місцем дислокації загарбників. Тут росіяни ховають військову техніку, вогневі точки, великокаліберні кулемети, озброєння та боєкомплекти. Озброєна охорона ретельно охороняє периметр об'єкта, а вздовж берегової лінії розміщено додаткові вогневі точки та обладнання.