У Херсоні зросла кількість травмованих пасажирів маршрутки. Фото:

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Ракурс

Зросла кількість постраждалих у Херсоні внаслідок удару російського БпЛА по маршрутці.

У неділю, 2 березня, ворог підступно вдарив по маршрутному автобусу, яка перебував на зупинці в Дніпровському районі. Після вибуху водій скерував автобус до медичного закладу, щоб постраждалі якомога швидше отримали необхідну допомогу. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Наразі відомо про одну загиблу. А кількість постраждалих зросла до 10 осіб — у травмованих травми різного ступеня тяжкості. Один з чоловіків перебуває у важкому стані.

Попередньо відомо, що окупанти скинули вибухівку з БпЛА на маршрутне таксі з пасажирами. В Офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 2 березня російські військові атакували з безпілотника громадський транспорт у Херсоні — окупанти поцілили по маршрутному автобусу на зупинці у Дніпровському районі. Внаслідок обстрілу загинула 53-річна жінка, також було відомо про шістьох поранених.