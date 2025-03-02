Україна засудила дії МАГАТЕ на ЗАЕС. Фото:

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Україна відреагувала на ротацію експертів МАГАТЕ на ЗАЕС.

Міністерство закордонних справ України засудило рішення Міжнародного агентства з атомної енергії з виводу співробітників з Запорізької АЕС через окуповані території України. МАГАТЕ направили ноту протесту, в якій засуджується порушення суверенітету та територіальної цілісності України та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Наголошуємо, що діяльність міжнародних організацій на території України, особливо в умовах агресивної війни, має здійснюватися виключно відповідно до українського законодавства, норм міжнародного права та принципів ООН, — наголосили дипломати.

У МЗС додали, що рф цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство. А ситуація на окупованій «атомці» стала особливим прикладом такого шантажу.

Окупанти фактично змусили співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів й використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту.

У заяві йдеться, що Київ неодноразово пропонував безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію, але росіяни відмовляли МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами.

Нагадаємо, 1 березня ЗМІ повідомили, що МАГАТЕ здійснило першу ротацію своїх експертів на тимчасово окупованій ЗАЕС без узгодження з Україною. Заміна інспекторів пройшла під контролем російських загарбників.