Названо переможців 97-ї премії «Оскар». Фото: «Суспільне»

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Ракурс

Церемонія вручення нагород вже 97 за рахунком премії «Оскар» відбулася у Лос-Анджелесі в ніч на 3 березня.

Тріумфатором цьогорічного «Оскара» став фільм «Анора», де знялося багато російських акторів. Ця стрічка зібрала п’ять нагород. Зокрема, за роботу над цим фільмом Шон Бейкер став режисером року, а Майкі Медісон стала володаркою нагороди за найкращу жіночу роль.

«Оскар» за найкращу чоловіча роль здобув Едріан Броді за роль у фільмі «Бруталіст». Це вже другий «Оскар» в його кар'єрі.

Найкращим документальним фільмом стала палестино-ізраїльська стрічка «Немає іншої землі». А «Потік. Останній кіт на Землі» з Латвії став найкращим мультфільмом.

Всі переможці премії «Оскар-2025».

Найкращий фільм — «Анора»

Найкращий режисер — Шон Бейкер, «Анора»

Найкращий актор — Едріен Броді, «Бруталіст»

Найкраща акторка — Майкі Медісон, «Анора»

Найкращий актор другого плану — Кірен Калкін, «Справжній біль»

Найкраща акторка другого плану — Зої Салдана, «Емілія Перес»

Найкращий іноземний фільм — «Я досі тут»

Найкращий короткометражний документальний фільм — «Єдина дівчина в оркестрі»

Найкращий короткометражний документальний фільм — «Немає іншої землі»

Найкращий мультфільм — «Потік. Останній кіт на Землі»

Найкращий короткометражний мультфільм — «У тіні кипариса»

Найкращі костюми — Пол Тейзевелл за фільм «Wicked: Чародійка»

Найкращий оригінальний сценарій — Шон Бейкер, «Анора»

Найкращий адаптований сценарій — Пітер Страуган, «Конклав»

Найкращий грим та зачіски — «Субстанція»

Найкращий монтаж — Шон Бейкер, «Анора»

Найкраща операторська робота — Лоу Кроулі, «Бруталіст»

Найкращий художник-постановник — «Wicked: Чародійка»

Найкраща оригінальна пісня — El Mal, «Емілія Перес»

Найкращий звук — «Дюна: Частина 2»

Візуальні ефекти — «Дюна: Частина 2»

Найкращий короткометражний фільм — «Я не робот»

Найкраща музика до фільму — Деніел Бламберг, «Бруталіст».

Нагадаємо, польським кандидатом на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» була стрічка «Під вулканом» Даміана Коцура. Цей фільм «зображує ситуацію української родини, яка після початку повномасштабної війни опинилася поза межами країни».