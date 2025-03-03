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Ракурс
Названо переможців 97-ї премії «Оскар». Фото: «Суспільне»

Оскар-2025 — хто став переможцем найпрестижнішої кінопремії (ФОТО)

3 бер 2025, 08:55
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Церемонія вручення нагород вже 97 за рахунком премії «Оскар» відбулася у Лос-Анджелесі в ніч на 3 березня.

Тріумфатором цьогорічного «Оскара» став фільм «Анора», де знялося багато російських акторів. Ця стрічка зібрала п’ять нагород. Зокрема, за роботу над цим фільмом Шон Бейкер став режисером року, а Майкі Медісон стала володаркою нагороди за найкращу жіночу роль.

«Оскар» за найкращу чоловіча роль здобув Едріан Броді за роль у фільмі «Бруталіст». Це вже другий «Оскар» в його кар'єрі.

Найкращим документальним фільмом стала палестино-ізраїльська стрічка «Немає іншої землі». А «Потік. Останній кіт на Землі» з Латвії став найкращим мультфільмом.

Названо переможців 97-ї премії «Оскар». Фото: «Суспільне»

Названо переможців 97-ї премії «Оскар». Фото: «Суспільне»

Названо переможців 97-ї премії «Оскар». Фото: «Суспільне»

Названо переможців 97-ї премії «Оскар». Фото: «Суспільне»

Названо переможців 97-ї премії «Оскар». Фото: «Суспільне»

Всі переможці премії «Оскар-2025».

  • Найкращий фільм — «Анора»
  • Найкращий режисер — Шон Бейкер, «Анора»
  • Найкращий актор — Едріен Броді, «Бруталіст»

  • Найкраща акторка — Майкі Медісон, «Анора»
  • Найкращий актор другого плану — Кірен Калкін, «Справжній біль»
  • Найкраща акторка другого плану — Зої Салдана, «Емілія Перес»
  • Найкращий іноземний фільм — «Я досі тут»
  • Найкращий короткометражний документальний фільм — «Єдина дівчина в оркестрі»
  • Найкращий короткометражний документальний фільм — «Немає іншої землі»
  • Найкращий мультфільм — «Потік. Останній кіт на Землі»

  • Найкращий короткометражний мультфільм — «У тіні кипариса»
  • Найкращі костюми — Пол Тейзевелл за фільм «Wicked: Чародійка»
  • Найкращий оригінальний сценарій — Шон Бейкер, «Анора»
  • Найкращий адаптований сценарій — Пітер Страуган, «Конклав»
  • Найкращий грим та зачіски — «Субстанція»

  • Найкращий монтаж — Шон Бейкер, «Анора»
  • Найкраща операторська робота — Лоу Кроулі, «Бруталіст»
  • Найкращий художник-постановник — «Wicked: Чародійка»
  • Найкраща оригінальна пісня — El Mal, «Емілія Перес»
  • Найкращий звук — «Дюна: Частина 2»
  • Візуальні ефекти — «Дюна: Частина 2»
  • Найкращий короткометражний фільм — «Я не робот»
  • Найкраща музика до фільму — Деніел Бламберг, «Бруталіст».

Нагадаємо, польським кандидатом на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» була стрічка «Під вулканом» Даміана Коцура. Цей фільм «зображує ситуацію української родини, яка після початку повномасштабної війни опинилася поза межами країни».

Джерело: Ракурс


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