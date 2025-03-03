Померлу у російському полоні українську журналістку Рощину жорстоко катували

https://racurs.ua/ua/n204508-pomerlu-u-rosiyskomu-poloni-ukrayinsku-jurnalistku-roschynu-jorstoko-katuvaly.html

Ракурс

Українську журналістку Вікторію Рощину, яка померла в 2024 році, жорстоко катували у російському полоні.

Як зʼясували розслідувачі видання «Слідство.Інфо», на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

Росіяни схопили й утримували Вікторію у катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли у Таганрог.

З часом журналістка почала стрімко худнути, вона відмовлялася від їжі та постійно зверталася до тюремників по допомогу, наполягаючи, щоб її звільнили, поміняли, або депортували.

Востаннє її бачили 8 вересня 2024 року, тоді її вивели з камери в невідомому напрямку.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж. Вікторія Рощина співпрацювала з Радіо Свобода, «Українською правдою», hromadske, «Українським радіо», «UA:Перший» та «Цензор.нет». У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».