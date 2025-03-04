Урсула Фон дер Ляєн представила план оборони Європи на 800 млрд євро. Фото:

https://racurs.ua/ua/n204516-fon-der-lyaien-predstavyla-plan-oborony-ievropy-na-800-mlrd-ievro.html

Ракурс

План оборони Європи на 800 млрд євро представила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Цей план з переозброєння допоможе мобілізувати близько 800 млрд євро для оборони. Перша частина плану полягає в тому, щоб розширити використання державного фінансування в обороні на національному рівні. Брюссель запропонує можливість обходу Пакту про зростання та стабільність, що дозволить державам збільшити витрати на оборону без запуску процедури надмірного дефіциту. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Наприклад, якщо держави-члени збільшать свої оборонні витрати в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 млрд євро протягом чотирьох років, — зазначила президент ЄК.

Друга пропозиція передбачає створення нового інструменту, який надасть 150 млрд євро позик державам-членам для інвестицій в оборону. Зокрема, це стосується систем ППО, артилерійських систем, ракет і боєприпасів, дронових і антидронових системи і спільних закупівель обладнання.

Третій пункт передбачає використання повноважень бюджету ЄС. Учасникам блоку запропонують додаткові можливості та стимули, щоб країни самі вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення видатків на оборону.

Останні два пункти плану спрямовані на мобілізацію приватного капіталу. За словами фон дер Ляєн, ReArm Europe може мобілізувати близько 800 млрд євро для безпечної та стійкої Європи.

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні завершився саміт з питань оборони та безпеки Європи, де керівництво ЄС і НАТО, щоб обговорило виклики, які постали перед Україною та всією Європою, боротьбу проти російської агресії та пошуки шляхів до миру.