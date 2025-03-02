Саміт з питань оборони та безпеки Європи. Фото: ОП

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Саміт у Лондоні з питань оборони та безпеки Європи завершився після майже двогодинної дискусії.

Захід, який організував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, був присвячений Україні. У ньому взяли участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО, щоб обговорити виклики, які постали перед Україною та всією Європою, боротьбу проти російської агресії та пошуки шляхів до миру. Про це повідомили в Офісі президента України.

Також учасники саміту говорили про те, як зміцнити позиції України не лише військовою допомогою, але й економічним тиском на росію.

За результатами зустрічі союзники скоординують позиції, напрацюють спільний план дій та конкретні кроки для закінчення війни справедливим миром і надання Україні надійних гарантій безпеки, — зазначили в ОП.

Наразі європейські лідери один за одним залишають Ланкастерський палац. А президент Зеленський вирушив до Сандрінгема на зустріч з королем Британії Чарльзом ІІІ.

У саміті в Лондоні брали участь:

президент України Володимир Зеленський;

президент Франції Еммануель Макрон;

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес;

прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск;

прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала;

генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

голова уряду Швеції Ульф Крістерссон;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан;

прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере;

прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;

прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф;

виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Болоян.

Які заяви пролунали за підсумками саміту в Лондоні:

Ми маємо підготуватися до моменту оголошення перемир’я в Україні та охороняти мир, — генсек НАТО Марк Рютте. Ми відправимо війська до України, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди, — прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Європа прокинулася і тепер в один голос говорить про підтримку України, необхідність тісної трансатлантичної співпраці та зміцнення східного кордону ЄС, — прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Нам необхідно терміново переозброїти Європу, — президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вимога росії про демілітаризацію України неприйнятна, — канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За підсумками саміту глава британського уряду Стармер заявив на прес-конференції, що Україна отримає доступ до експортного фінансування Великої Британії на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів для купівлі 5 тис. ракет для ППО. І додав, що Британія не визнаватиме домовленостей, які будуть схожими на Мінські.

Також Стармер анонсував нову зустріч із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану для України.

Нам потрібно посадити росію за стіл переговорів, але ми не можемо дозволити рф диктувати свої умови. Інакше ми не зробимо жодного прогресу. Ви знаєте, щоб ця угода сталася, ця угода має бути добре захищеною, — сказав глава британського уряду.

У разі укладення мирної угоди європейські лідери будуть прагнути стримати будь-яке майбутнє вторгнення рф в Україну. Також буде створена «коаліція охочих», щоб захистити Україну і гарантувати мир в країні.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція розроблять план щодо припинення бойових дій в Україні із забезпеченням гарантій безпеки. Потім цей документ представлять президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.