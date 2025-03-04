Хаос у сербському парламенті - депутати від опозиції запустили димові шашки та фаєри

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Під час дискусії між депутатами сербського парламенту сталася бійка, депутати опозиції навіть використали димову шашку. Серед постраждалих є вагітна депутатка.

Спікер парламенту Сербії Ана Брнабич 4 березня звинуватила опозицію в організації заворушень у парламенті, під час яких постраждали три депутатки, пише N1.

Інциденти почалися після ухвалення порядку денного близько 11.15, коли відбулася штовханина і стріляли димовими шашками, а опозиція розгорнула банер «Сербія повстає, щоб режим упав» і розгорнула державний прапор.

На зборах було заплановано 62 питання порядку денного, а опозиція вимагала обговорення лише закону про вищу освіту, що є однією з чотирьох вимог студентів, які вже три місяці блокують понад 60 факультетів усіх чотирьох державних університетів.

Деякі опозиційні депутати тоді вийшли перед будівлею парламенту з вигуками «загальний страйк».

Опозиція закликала громадян зібратися перед парламентом Сербії.

На кадрах Белградського телебачення видно, як одного з депутатів вдарили предметом, кинутим у залі парламенту.

Спікер парламенту Ана Брнабіч назвала опозицію «терористичною групою».

Політична криза була викликана протестами через загибель 15 людей на залізничному вокзалі Нові-Сад 1 листопада.

Після серії інцидентів прем'єр-міністр Мілош Вучевіч подав у відставку, що призвело до падіння уряду, але парламент Сербії досі не визнав відставку, а також не почалася процедура обрання нового уряду.