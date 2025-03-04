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Хаос у сербському парламенті - депутати від опозиції запустили димові шашки та фаєри
Хаос у сербському парламенті — депутати від опозиції запустили димові шашки та фаєри (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204523-haos-u-serbskomu-parlamenti-deputaty-vid-opozyciyi-zapustyly-dymovi-shashky-ta-faiery-video.htmlРакурс
Під час дискусії між депутатами сербського парламенту сталася бійка, депутати опозиції навіть використали димову шашку. Серед постраждалих є вагітна депутатка.
Спікер парламенту Сербії Ана Брнабич 4 березня звинуватила опозицію в організації заворушень у парламенті, під час яких постраждали три депутатки, пише N1.
Інциденти почалися після ухвалення порядку денного близько 11.15, коли відбулася штовханина і стріляли димовими шашками, а опозиція розгорнула банер «Сербія повстає, щоб режим упав» і розгорнула державний прапор.
На зборах було заплановано 62 питання порядку денного, а опозиція вимагала обговорення лише закону про вищу освіту, що є однією з чотирьох вимог студентів, які вже три місяці блокують понад 60 факультетів усіх чотирьох державних університетів.
Деякі опозиційні депутати тоді вийшли перед будівлею парламенту з вигуками «загальний страйк».
Опозиція закликала громадян зібратися перед парламентом Сербії.
На кадрах Белградського телебачення видно, як одного з депутатів вдарили предметом, кинутим у залі парламенту.
Спікер парламенту Ана Брнабіч назвала опозицію «терористичною групою».
Політична криза була викликана протестами через загибель 15 людей на залізничному вокзалі Нові-Сад 1 листопада.
Після серії інцидентів прем'єр-міністр Мілош Вучевіч подав у відставку, що призвело до падіння уряду, але парламент Сербії досі не визнав відставку, а також не почалася процедура обрання нового уряду.