Трамп вимагає припинити фінансування навчальних закладів, які допускають «нелегальні протести» у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Штатах припинять федеральне фінансування всіх навчальних закладів, які допускають «нелегальні протести».

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth.

Усе федеральні фінансування буде ПРИПИНЕНО для будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють незаконні протести. Агітатори будуть ув’язнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони приїхали. Американські студенти будуть назавжди відраховані або, залежно від злочину, заарештовані. ЖОДНИХ МАСОК! Дякую за вашу увагу до цього питання, — заявив Трамп.

Перед цим в адміністрації Трампа казали, що переглянуть федеральні контракти та гранти Колумбійського університету через звинувачення в антисемітизмі, у боротьбі з яким університет нібито продемонстрував бездіяльність.

У травні 2024 року найбільшими університетами США прокотилися хвилі студентських пропалестинських протестів. Студенти виступали проти ізраїльського наступу в секторі Гази. Трамп, як відомо, займає проізраїльську позицію.