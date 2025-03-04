Україна отримала вже 90% зброї, яку проголошував Байден у межах попередніх пакетів військової допомоги

https://racurs.ua/ua/n204526-ukrayina-otrymala-90-zbroyi-obicyanoyi-baydenom-u-mejah-poperednih-paketiv-dopomogy-abc-news.html

Ракурс

Україна отримала вже 90% зброї, яку проголошував Байден у межах попередніх пакетів військової допомоги.

Про це пише ABC News.

До цих пакетів увійшла переважна більшість критично важливих боєприпасів та протитанкових систем. Решта 10% досі не відправленої допомоги — це бронетехніка, її планували доставити до серпня 2025 року.

Водночас видання зазначає, що постійний потік озброєнь, імовірно, все одно буде надходити в Україну щонайменше протягом наступних кількох років. Усе через вже укладені контракти, багато з яких вже оплатили.

За останні кілька місяців адміністрація колишнього президента Джо Байдена оголосила про чотири пакети допомоги відповідно до президентських повноважень для України. Пакети зброї на загальну суму 3 млрд дол. із інвентарю Пентагону мали бути надіслані Україні якомога швидше після заяв у грудні та січні.

Невикористаною за програмою PDA станом на інавгурацію Дональда Трампа залишалася допомога на 4,3 млрд дол. Як використовувати залишок мав вирішуватиме вже Трамп. Більшість раніше оголошеної допомоги за програмою PDA мала надійти в Україну до кінця січня, казали тоді в Пентагоні.