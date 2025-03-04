Прем’єр Британії провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським

https://racurs.ua/ua/n204531-starmer-podzvonyv-zelenskomu-pislya-yogo-tvitu-vybachennya.html

Ракурс

Прем'єр Британії провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Він привітав «непохитну» відданість президента України забезпеченню миру.

Про це повідомив офіс Кіра Стармера.

Було необхідно, щоб усі сторони працювали над встановленням тривалого й надійного миру для України невідкладно, — передають там слова премʼєра.

Стармер сьогодні виступив у парламенті із закликом до президента США Дональда Трампа пам’ятати, хто такі путін та росія.

Однієї угоди щодо мінеральних ресурсів недостатньо. Але я можу нагадати йому [Трампу]: росія — агресор, Зеленський — військовий лідер, чия країна зазнала вторгнення. І ми всі повинні підтримувати його, а не підлабузнюватися перед путіним! — заявив Стармер.

Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир, заявив президент Володимир Зеленський раніше у мережі Х.

Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно, — йдеться у повідомлення президента України 4 березня.

Він додав, що його команда готова працювати «під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру». Першими етапами, за словами Зеленського, можуть бути:

звільнення полонених

негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури

і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме.

У повідомлення Зеленський також дякує США, зокрема і за «джавеліни», які надав Дональд Трамп. Президент додав, що Україна готова підписати угоду про мінерали та безпеку «в будь-який час і в будь-якому зручному форматі».