Трамп виступив з першою промовою у Конгресі

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Дональд Трамп у ніч на 5 березня за київським часом виступив з першою промовою під час другої каденції промовою у Конгресі.

Я отримав важливого листа від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир, — сказав під час свого виступу перед Конгресом Дональд Трамп прокоментував листа, отриманого від Володимира Зеленського, — сказав Трамп на українську тему.

За його словами, Зеленський у листі пише, що готовий підписати угоду про українські надра «в будь-який зручний для вас час».

Свій виступ Трамп почав зі слів «Америка повернулась!». Від республіканців у залі лунали скандування «США».

Демократ Грін перебивав Трампа та вигукував, що той «не має мандата», після чого конгресмена вивели із зали засідань.

Трамп назвав Байдена «найгіршим президентом», заявивши, що за його президентства відбувалися сотні тисяч нелегальних перетинів кордону на місяць.

Про дискусії з росією щодо миру:

Ми отримали серйозні сигнали від них про готовність до миру… Якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами.

Президент заявив, що його адміністрація отримає назад Панамський канал, а також закликав Гренландію приєднатися до США:

Ми вітаємо, що жителі Гренландії хочуть приєднатися до США. Ми доб'ємося свого так або інакше. З нами ви будете жити в безпеці.

Також президент США заявив, що Вашингтон вже працює над тим, щоб повернути Панамський канал.

Трамп закликав Конгрес ухвалити зниження податків для всіх:

Я закликаю не оподатковувати чайові, не оподатковувати понаднормову роботу та не оподатковувати соціальне страхування для наших літніх людей.

Свої реформи Трамп назвав революцією здорового глузду:

Моє завдання зараз врятувати економіку США. Щойно я прийшов, я ввів надзвичайний стан у країні в галузі енергетики. Ми розширимо виробництво рідкоземельних металів у США. Я створив нове управління — управління держефективності і його очолює Ілон Маск. Я покінчив із державною цензурою і повернув у США свободу слова. Я підписав близько 100 указів і зробив понад 400 виконавчих дій, перейменував Мексиканську затоку, затвердив англійську мову як національну мову і заборонив трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

Як і очікувалося, у високих цінах на яйця винен Байден. Але Адміністрація Трампа проводить «прекрасну роботу в цьому напрямку».

Буде ще більше мит, сказав Трамп.

Я ввів 25% мито на алюміній, мідь і сталь. Мита захищають не тільки американські робочі місця, а й душу нашої країни. Вони допоможуть нам стати знову великими. Якщо ви виробляєте свою продукцію не в Америці, то за Трампа ви будете платити мита. Настав час нам використовувати інших у своїх цілях. Фермери будуть щасливі, оскільки на внутрішньому ринку ніхто не зможе з ними конкурувати. Але можливо буде «перехідний період.

У США, за словами президента, вперше в новому тисячолітті буде збалансований федеральний бюджет

Політика Байдена призвела до економічної катастрофи у США, — сазав Трамп.

Згідно з базами даних соціального забезпечення, у нас понад 130 000 осіб старше 160 років. У нас більш здорова країна, ніж я думав, Боббі (звернення до Кеннеді-мол.). Витрати минулої адміністрації — наприклад, витрати на соцзабезпечення, йдуть „невідомо куди“. Згідно із записами в США живе 1 людина, яка старша за 300 років. Ми покінчимо з бюрократією, а на тих, хто відмовиться змінюватися, чекає звільнення. Епоха панування ніким необраних бюрократів закінчилася, — заявив Трамп.

Після цієї фрази пролунав дружний сміх представників Демпартії.

Ми за 43 дні змогли досягти більшого, ніж інші адміністрації за чотири або вісім років, і ми „тільки почали“ „Настав світанок Америки“. Америка повернулася, — так звернувся Трамп до нації в Конгресі США.

Багато хто каже, що перші місяці нашого президентства є найкращими в історії США, після мене йде Джордж Вашингтон, — заявив Трамп.

Конгресмени-демократи освистали Трампа, одного з них Ела Гріна, який у 2017 році виступав за імпічмент Трампа, спікер Палати представників Майк Джонсон наказав вивезти із зали.

Коли Трамп входив до Конгресу, конгресвумен Демократичної партії з Нью-Мексико Мелані Стенсбері, підняла табличку з написом:

Це ненормально». Маск краде, Врятуйте Medicai, Захистіть ветеранів.

За повідомленнями присутніх журналістів, хтось із колег-республіканців вирвав табличку в неї з рук.

Демократи сиділи із табличками з написом «false» (брехня — англ.).

Для боротьби з інфляцією республіканський уряд знижуватиме вартість життя для громадян, зокрема витрати на паливо.

Для внутрішнього виробництва і всієї обробної промисловості буде скорочено податки, а також надано 100% списання витрат".

Трамп прямо попередив федеральних працівників: чините опір політиці нашої адміністрації — вас звільнять.

Трамп анонсував будівництво одного з найбільших у світі газопроводів на Алясці та розширення видобутку металів у США.