Британці та французи обурені заявами Венса про їхніх військових і назвали віце-президента США клоуном

https://racurs.ua/ua/n204542-brytanci-ta-francuzy-obureni-zayavamy-vensa-pro-yihnih-viyskovyh-i-nazvaly-vice-prezydenta-ssha.html

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«Джей Ді Венс — клоун», — так колишній державний британський міністр у справах ветеранів Джонні Мерсер відреагував на слова американського віцепрезидента в інтерв’ю Fox News, в якому той назвав майбутню європейську миротворчу місію в Україні «20 тисячами військових із якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років», повідомляє Reuters.

Водночас сам Венс заперечив, що проявив неповагу до Великої Британії та Франції і назвав такі звинувачення «абсурдно брехливими»:

Я взагалі не згадував Велику Британію чи Францію у своєму коментарі. Обидві країни хоробро воювали разом зі США протягом останніх 20 років і навіть більше, — написав він у соцмережі X.

Венс пояснив, що мав на увазі інші країни, які можуть долучитися до ініціативи, названої британським прем'єр-міністром Кіром Стармером «коаліцією охочих».

Але на цей момент лише Велика Британія та Франція публічно заявили про свою участь у європейській миротворчій місії в Україні.

За останні 40 років британські та французькі війська брали участь у бойових діях разом із американськими військовими в Іраку та Афганістані.

Слова Венса викликали обурення серед політиків і ветеранів у Великій Британії та Франції, які заявили, що він зневажає пам’ять сотень військових, загиблих у спільних операціях з американськими силами в Афганістані та Іраку.

Колишній міністр у справах ветеранів, консерватор Джонні Мерсер розлютився на слова Венса і дорікнув йому все ж таки недостатнім військовим досвідом, яким так любить хизуватись віцепрезидент:

Можливо, якби він забруднив руки, служачи своїй країні, як багато інших американських і британських ветеранів, втілюючи божевільні ідеї зовнішньої політики своєї країни, він би не так поспішно відкидав їхню жертву.

Представник опозиційної Консервативної партії Великої Британії з питань оборони Джеймс Картлідж назвав слова Венса «глибоко зневажливими».

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив у парламенті:

Ми поважаємо ветеранів усіх союзних країн. І ми подбаємо про те, щоб наші ветерани отримували таку ж повагу.

Партія президента Франції Емманюеля Макрона Renaissance написала у X:

Французькі та британські солдати, які загинули у боротьбі з тероризмом, які воювали і інколи гинули поруч з американськими військовими, заслуговують на більше, ніж зневагу з боку віцепрезидента США.

Лідер британської правопопулістської партії Reform і союзник Дональда Трампа Найджел Фарадж також розкритикував Венса, заявивши:

Неправильно, неправильно, неправильно.

Прессекретарка Венса Тейлор Ван Кірк після хвилі критики заявила, що жодна європейська країна не має військових ресурсів, достатніх для стримування росії без допомоги США:

Багато з цих країн відважно підтримували американські та натівські місії у минулому, але не варто робити вигляд, що ці внески можна порівняти з масштабною мобілізацією, необхідною для гіпотетичної європейської армії, — заявила вона.

Венс 3 березня заявив Fox News, що найкращим способом забезпечити безпеку України є відкриття її мінеральних ресурсів для США:

Якщо ви хочете насправді гарантувати, що путін більше не вторгнеться в Україну, найкращою гарантією безпеки буде економічна зацікавленість американців у майбутньому України. Це набагато краща гарантія, ніж 20 тисяч військових із якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 чи 40 років, — заявив віцепрезидент США.

Литовське видавництво Sofoklis зняло з продажу книгу «Елегія горян» авторства віцепрезидента США Джей Ді Венса. Там зазначили, що відновити продаж книги зможуть тільки після того, як США змінять політику щодо України.

Водночас Sofoklis порадили купувати книжки українських авторів їхнього та інших видавництв, або задонатити.