Посадовець ТРО за хабарі «демобілізував» бійців. Фото: ДБР

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Посадовець територіального оборони в Одеській області організував схему заробітку на списанні бійців зі служби.

Працівники ДБР у взаємодії з поліцейськими повідомили про підозру посадовцю однієї з військових частин ТРО, який за гроші намагався організувати оборудку з незаконної демобілізації військовослужбовця. Про це Державне бюро розслідувань 6 березня повідомило у Telegram.

Правоохоронці з’ясували, що в лютому офіцер повідомив одному з бійців, що може допомогти йому «демобілізуватися». Він обіцяв вплинути на співробітників військово-лікарської комісії для подальшого звільнення з військової служби. За свої «послуги» він вимагав 12 тис. дол.

Затримали посадовця 5 березня під час одержання частини оплати за послугу у сумі 6 тис. дол. Наразі ДБР намагається встановити повне коло причетних до оборудки осіб та військових, які встигли скористатись послугою.

Нагадаємо, наприкінці лютого ДБР затримало колишнього командира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Посадовець отримав щонайменше 1 млн грн незаконних поборів.