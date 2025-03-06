Німеччина сформувала пакет допомоги ЗСУ. Фото:

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Новий масштабний пакет військової допомоги Україні сформувала Німеччина.

Вартість цього пакету становить майже 3 млрд євро. Швидке фінансування цієї допомоги зараз є предметом поточних попередніх переговорів між ХДС/ХСС і СДПН. Про це 6 березня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив на спільній прес-конференції з міністром оборони України у Берліні.

Міністр нагадав, що в Україну вже доставили три системи Patriot та шість зенітно-ракетних комплексів IRiS-T SLM та SLS. А в 2025 році ЗСУ поставлять ще три системи IRIS-T, SLS і три системи IRIS-T SLM. Раніше ці поставки анонсувалися.

Якщо нам вдасться профінансувати 3-мільярдний пакет, ми також плануємо подальші системи протиповітряної оборони, включно з відповідними ракетами для систем, які ми маємо і вже поставили, і це стає все більш важливим, особливо з огляду на замороження поставок, яке щойно здійснили американці, — зазначив він.

Пісторіуса також розповів, як Берлін посилює Сухопутні війська ЗСУ. Зазначив, що лише в галузі артилерії було оснащено близько двох батальйонів. А нова військова допомога дозволить поставити Україні додаткові сучасні артилерійські системи, такі як Panzerhaubitze 2000 або автоматизовані гаубиці RCH 155.

Також сьогодні стало відомо, що Норвегія вирішила збільшити допомогу Україні цього року майже до 8 млрд дол. NRK пише, що відповідне рішення сьогодні ухвалив парламент.

Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, рішення про збільшення підтримки України було ухвалено, «бо в цьому є потреба». Наразі на підтримку до 2025 року виділено 3,2 млрд дол.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується всієї військової американської техніки, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

У Верховній Раді заявили, що Україна запаси озброєння на шість місяців навіть без системної підтримки Сполучених Штатів. Однак визнали, що ситуація може значно погіршитися. Тому Київ працює над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

Джерело: NRK