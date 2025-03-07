Команда Трампа погрожувала Києву оприлюдненням інформації щодо ймовірної корупції та зверталася до Залужного

https://racurs.ua/ua/n204588-komanda-trampa-pogrojuvala-kyievu-opryludnennyam-informaciyi-schodo-ymovirnoyi-korupciyi.html

Ракурс

Адміністрація Трампа погрожувала команді Зеленського оприлюдненням інформації щодо ймовірної корупції і зверталася до Залужного з метою примусити Київ підписати угоду про корисні копалини.

Про це повідомляє The Washington Post.

Після приходу до влади Дональд Трамп заявив, що для досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою обом сторонам доведеться піти на поступки. Спочатку риторика президента США була доволі стриманою — він наголошував на діалозі і навіть погрожував росіянам санкціями у разі незгоди. Однак в останні тижні під тиском лише Україна. Натомість із росіянами Вашингтон всіляко налагоджує відносини.

Спецпредставник Трампа по Україні та рф Кіт Келлог сказав, що путін вже надав приблизний «технічний план» того, чого він хоче на переговорах, і що тепер Зеленський повинен зробити те саме, щоб Трамп зміг подолати розбіжності.

Бажаю успіху! Навіть Генрі Кіссінджер був би наляканий таким посередницьким викликом, а Трамп, безумовно, не Кіссінджер, — пише автор The Washington Post Девід Ігнатіус.

Він додає, що прямолінійний підхід Трампа до Зеленського є дивним, зважаючи на те, як сильно постраждала Україна після неспровокованого повномасштабного вторгнення росії три роки тому.

Кампанія тиску розпочалася минулого місяця. Міністр фінансів Скотт Бессент відвідав Київ і, за словами Зеленського, вимагав від нього підписати поспіхом складену угоду про передачу Сполученим Штатам половини стратегічних мінеральних багатств України. Що Україна отримає натомість, не зрозуміло й досі.

Підписуй, підписуй, підписуй, — хором повторювала адміністрація Трампа перед візитом Зеленського до Білого дому тиждень тому, розповіли журналісту в команді Зеленського.

Кажуть, що американський тиск включав погрози розкрити ймовірну офіційну корупцію. Мені сказали, що Білий дім навіть зв’язався з головним політичним суперником Зеленського, генералом Валерієм Залужним, колишнім командувачем армії, який зараз є послом у Великій Британії. Публічним крещендо цієї кампанії стала лайка Трампа в Овальному кабінеті, — йдеться у матеріалі.

Гірше, ніж «ляпання язиком» Трампа, є пауза в американській розвідувальній підтримці, зазначає Ігнатіус. Київ може продовжувати воювати кілька місяців з озброєнням, яке знаходиться на стадії розробки. Але американська розвідка необхідна для «війни алгоритмів», яка дозволяє Україні виявляти і вражати російські цілі з дивовижною точністю.