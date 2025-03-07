Президент США відступив у розв'язаній ним митній сутичці з Канадою та Мексикою

https://racurs.ua/ua/n204599-tramp-vidstupyv-u-rozv-yazaniy-nym-mytniy-sutychci-z-kanadou-ta-meksykou.html

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Президент США відступив у розв’язаній ним митній сутичці з Канадою та Мексикою.

Каральні тарифи в 25% на імпорт США з Канади та Мексики набули чинності у вівторок. Проте вже в четвер Дональд Трамп підписав указ, який зупиняє дію більшості з них до 2 квітня.

Припинення торкається імпорту угоди про вільну торгівлю USMCA. Ця угода, укладена між США, Канадою та Мексикою під час першого президентського терміну Трампа, діє з 2020 року та передбачає відсутність тарифів на більшість взаємних поставок товарів та послуг.

Перед тим як підписати свій новий указ, Трамп поговорив телефоном з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум і прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Схоже, ризик став надто великим для Трампа, вважають кореспонденти BILD Герберт Бауернебель та Роберт Беккер. З огляду на тісне переплетення економік США та Канади виникла загроза масштабних збитків. Наприклад, при виробництві автомобілів компоненти кілька разів перетинають кордон, і на думку експертів, за таких мит ціни на автомобілі можуть стати абсолютно неконкурентоспроможними.

Фондові ринки США також негативно відреагували на початок тижня. Експерти попереджають, що торговельні війни призведуть до зростання інфляції. А це схоже на політичний харакір, вважають кореспонденти BILD — зниження вартості життя було однією з найважливіших передвиборних обіцянок Трампа.