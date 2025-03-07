Вручання дарунків матерям загиблих агресорів, фото: соціальні мережі

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У Мурманській області рф представники партії влади «єдіная росія» привітали з 8 березня матерів загиблих учасників війни проти України, подарувавши їм квіти та м’ясорубки.

Подія сталася у місті Полярні Зорі. М’ясорубки жінкам вручали секретар місцевого відділення партії Ганна Махунова та міський голова Максим Ченгаєв, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що новина про цю акцію була опублікована на сторінці партії в одній із соцмереж, проте після обурення громадськості щодо недоречності такого подарунку коментарі до відповідного посту були закриті, а згодом «єдіная росія» опублікувала відео з однією з матерів, в котрому вона дякує за м’ясорубку, «яка їй, в принципі, потрібна».

М’ясорубка до стандартного набору не входила, але жінка її попросила, і, звичайно, їй не змогли відмовити, — заявив Ченгаєв.

Згодом також стало відомо, що матері ще одного агресора у цьому регіоні подарували гріль, а голова Мурманської обласної Думи Сергій Дубовий — вручав жінкам міні-пекарні.