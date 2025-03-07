Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Редагувати
Вручання дарунків матерям загиблих агресорів, фото: соціальні мережі

У росії матерям загиблих окупантів подарували м’ясорубки (ФОТО, ВІДЕО)

7 бер 2025, 15:53
999

У Мурманській області рф представники партії влади «єдіная росія» привітали з 8 березня матерів загиблих учасників війни проти України, подарувавши їм квіти та м’ясорубки.

Подія сталася у місті Полярні Зорі. М’ясорубки жінкам вручали секретар місцевого відділення партії Ганна Махунова та міський голова Максим Ченгаєв, повідомляють російські ЗМІ.

Вручання дарунків матерям загиблих агресорів, фото: соціальні мережі

Зазначається, що новина про цю акцію була опублікована на сторінці партії в одній із соцмереж, проте після обурення громадськості щодо недоречності такого подарунку коментарі до відповідного посту були закриті, а згодом «єдіная росія» опублікувала відео з однією з матерів, в котрому вона дякує за м’ясорубку, «яка їй, в принципі, потрібна».

М’ясорубка до стандартного набору не входила, але жінка її попросила, і, звичайно, їй не змогли відмовити, — заявив Ченгаєв.

Згодом також стало відомо, що матері ще одного агресора у цьому регіоні подарували гріль, а голова Мурманської обласної Думи Сергій Дубовий — вручав жінкам міні-пекарні.

Вручання дарунків матерям загиблих агресорів, фото: соціальні мережі

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів