Французи підтримують військову допомогу Україні, Париж надасть новий пакет на 200 млн євро

https://racurs.ua/ua/n204639-francuzy-pidtrymuut-viyskovu-dopomogu-ukrayini-paryj-nadast-novyy-paket-na-200-mln-ievro.html

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Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро, фінансовану за рахунок відсотків від заморожених російських активів

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримає:

155-мм артилерійські снаряди;

Авіаційні бомби AASM, сумісні з винищувачами Mirage 2000;

Легкі танки AMX-10RC;

Бронетранспортери VAB.

Франція також прискорить постачання бронетехніки, що раніше використовувалася. Для досягнення цих цілей уряд країни розширить співпрацю з оборонними компаніями Thales і EOS.

Також Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB, які раніше використовувала французька армія.

Французи схвалюють

Переважна більшість французів підтримує збільшення витрат на оборону і засуджує ставлення Трампа до України. Про це йдеться в опитуванні La Tribune.

Після рішення американського президента припинити підтримку України перед обличчям російської армії, держави-члени ЄС закликали замислитися над своєю стратегічною автономією.

Телевізійне звернення Емманюеля Макрона в середу, яке, на думку деяких політиків, було занадто тривожним, мало на меті закріпити цю зміну парадигми. Згідно з опитуванням, проведеним Ipsos-Cesi для La Tribune Dimanche на наступний день після президентського виступу, французи поділяють приблизно ті ж самі погляди.

Понад двоє з трьох респондентів висловилися за збільшення бюджету, який країна виділяє на оборону. З цих 68% найбільше підтримують прихильники спільної бази — постмакроністського центрального блоку та «Республіканців», але це питання виходить за межі політичних розбіжностей: 66% французів, які кажуть, що вони близькі до La France insoumise — руху, який онтологічно ворожий до Сполучених Штатів та ідеї протистояння з росією, — кажуть, що вони «скоріше» або «дуже» підтримують збільшення військового фінансування. І це незважаючи на те, що в запитанні уточнюється «з огляду на міжнародну ситуацію, зокрема, війну в Україні».

Найбільше проти таких змін виступають прихильники Національного об'єднання, серед яких лише 52% підтримують ці зміни. Це певною мірою пояснює амбівалентність Марін Ле Пен щодо того, який шлях обрати у відносинах з Москвою та Вашингтоном. Попри все, прихильники Національного об'єднання, які виступають проти збільшення оборонного бюджету, перебувають у меншості. Загалом, ми бачимо, що те, що говорять Еммануель Макрон і Франсуа Байру про Дональда Трампа та Україну, поділяє більшість французів.

Коли йдеться про різні способи фінансування цього збільшення, то хоча дві третини опитаних віддають перевагу збільшенню дефіциту, кожен другий каже, що готовий заощаджувати на охороні здоров’я, освіті чи навколишньому середовищі.

Що стосується ступеня віри в те, що ЄС «об'єднається і побудує спільну оборону», яка дозволить його членам звільнитися від американської парасольки, то тут результати більш неоднозначні: 52% опитаних французів заявили, що мають більшу чи меншу впевненість у цьому. Тут ми знову бачимо фундаментальний європейський розкол, який пронизує різні фактори голосування, деякі економічні, інші ідеологічні: прихильники всіх партій мають від 60% до 77% впевненості. Лише прихильники Національного фронту масово вороже ставляться (69%) до будь-якої спільної оборони із сусідами.

Ключовим елементом цього опитування є питання, безпосередньо пов’язані з Дональдом Трампом. Загалом 72% опитаних Ipsos висловили «обурення» або «гнів» рішеннями чи коментарями президента США щодо України. У цьому питанні навіть серед прихильників «Фронту змін» (56%) сформувалася більшість. Те саме стосується і доцільності бойкоту американських компаній, що працюють на французькій землі: 55% французів, близьких до Марін Ле Пен, кажуть, що «готові» до цього.

Серед 18−24-річних французів лише 58% відчувають обурення або гнів по відношенню до Дональда Трампа". Ця цифра зростає до 83% серед тих, кому за 70. Як і в інших дебатах, цей розрив між поколіннями є одним із ключів до майбутнього стратегічного вибору.